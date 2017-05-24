ОНФ: В восьми регионах слабо реагируют на сообщения о незаконных свалках

Органы власти и надзорные ведомства в восьми регионах России слабо реагируют на обращения активистов и граждан по ликвидации незаконных свалок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Координатор проекта "Генеральная уборка", депутат Госдумы Владимир Гутенев на заседании центрального штаба ОНФ отметил, что органы исполнительной власти и надзорные структуры Воронежской, Курской, Смоленской, Тамбовской, Нижегородской и Магаданской областей, а также Республики Коми и Забайкальского края слабо реагируют на обращения ОНФ и граждан по ликвидации выявленных несанкционированных свалок.

Также он заявил, что благодаря интерактивной карте, где граждане могут оставлять сообщения о незаконных свалках, удалось за 3,5 месяца выявить 6,8 тысячи таких объектов. Из них уже устранено 722 свалки, ведется работа по ликвидации остальных.