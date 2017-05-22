Конюхов и степи: стали известны лауреаты премии "Хрустальный компас"

19 мая в Сочи стали известны имена лауреатов национальной премии "Хрустальный компас". В этом году церемония прошла в пятый раз, а на соискание награды было выдвинуто 389 проектов, что стало рекордом премии, сообщается на официальном сайте "Хрустального компаса".

В номинации "Путешествие и экспедиция" приз присужден кругосветному полету Федора Конюхова на воздушном шаре, а награду в номинации "Просвещение" получил региональный благотворительный общественный фонд "Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей" за проект "Путешествие по России с "читающим" карандашом".

Лучшим проектом по сохранению природного и историко-культурного наследия жюри конкурса признало медиафестиваль "Заповедные степи России", проведенный Хакасским республиканским отделением РГО. В номинации "Лучший региональный проект" в этом году победил Экспедиционный центр Краснодарского регионального отделения РГО с проектом "Западный Кавказ — горная страна тысячи озер".