В России пройдут арктические уроки и появятся арктические граффити

К 80-летию первой дрейфующей станции "Северный полюс" (СП), которое отмечается в июне этого года, министерство природных ресурсов реализовало несколько общественно-культурных проектов, посвящённых освоению Арктики. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

В российских школах 19 мая пройдёт большой арктический урок "Арктика — фасад России", организованный Минприроды совместно с министерством образования, передает Arctic.ru.

"Мы должны рассказать школьникам об Арктике, об истории полярных открытий. Это немаловажно с учётом того, что Россия и СССР участвовали в освоении Арктики очень активно. Наши дети, все, кто не знаком с этой историей, должны её знать назубок, хотя бы когда была организована первая СП", — сказал Сергей Донской. Он добавил, что учащимся также необходимо рассказать о современных достижениях России в Арктике.

"Это необходимо молодым людям, если они интересуются Арктикой, чтобы понять, куда дальше двигаться, какие интересные проекты они могли бы реализовать в своём будущем, когда будут выбирать профессию", — отметил министр.

В честь 80-летия дрейфа станции "Северный полюс" Минприроды совместно с Экологической палатой России при поддержке правительства Москвы реализует граффити-проект "Арктика на улицах города". На первых граффити в рамках проекта, созданном на основе фотографии Якова Халина, изображены члены экипажа станции "Северный полюс — 1". Эти граффити размещены в Москве на стене дома по адресу: Сретенка, 5.

Как отметил сопредседатель и статс-секретарь Экологической палаты России Вадим Петров, проект граффити будет долгосрочным.

"Я думаю, мы не ограничимся только Москвой, мы планируем граффити в Мурманске, Санкт-Петербурге. Это будет большой долгосрочный проект", — сказал он.

Первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции "Северный полюс — 1" начала работу 21 мая 1937 года. Экипаж станции состоял из четырёх учёных — гидролога Петра Ширшова, геофизика Евгения Фёдорова, радиста Эрнста Кренкеля и начальника станции Ивана Папанина. За 274 дня дрейфа льдина прошла от Северного полюса до Гренландии. На станции "Северный полюс — 1" был собран уникальный для того времени научный материал, который впервые в истории дал возможность получить достоверные данные о природе Северного полюса и процессах, происходящих на этой территории.