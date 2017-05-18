Прокуратура Кузбасса с января 2017 года обнаружила 45 стихийных свалок

КЕМЕРОВО, 17 мая — РИА Новости. Органы прокуратуры Кемеровской области с начала текущего года при участии властей и общественных организаций обнаружили 45 несанкционированных свалок, тогда как за 2015-2016 годы их было в 1,5 раза меньше, сообщил заместитель прокурора Андрей Тимошичев на форуме региональной прокуратуры по вопросам охраны окружающей среды и природопользования.

"В 2015-2016 годах по требованию прокурора суды вынесли 31 решение о ликвидации органами самоуправления несанкционированных свалок. В 2017 году выявлено 45 таких свалок, приняты меры для их ликвидации. Устранение нарушений находится на контроле", — заявил Андрей Тимошичев.

По данным ведомства, 26 выявленных свалок уже ликвидировали, еще пять — в процессе. По всем обнаруженным в этом году фактам уже приняты меры, нарушения устраняются. Речь идет о городах Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Тайга, Таштагол, Топки, а также районах Беловский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Промышленновский, Чебулинский, Тисульский, Тяжинский.

Однако, как отметил Андрей Тимошичев, вопрос ликвидации свалок — "это лишь устранение последствий нарушения закона". Главной причиной их возникновения в ведомстве назвали отсталые методы утилизации мусора (98,5% твердых коммунальных отходов (ТКО) захоранивают, а не утилизируют) и нехватку санкционированных полигонов (5 из 17 полигонов ТКО исчерпали мощности).