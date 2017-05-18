Комитет Госдумы одобрил проект об усилении экологического надзора

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате российского парламента поддержать правительственный законопроект, ужесточающий меры экологического надзора Росприроднадзором при строительстве и реконструкции объектов вне рамок строительного надзора.

Речь идет об объектах, расположенных в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, во внутренних морских водах, в территориальном море, на землях особо охраняемых природных территорий, на искусственных земельных участках на водных объектах.

"В связи с этим законопроектом предусматривается установление особенностей организации и проведения проверок", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В законопроекте предусмотрена возможность проверки таких объектов на основании поступивших в Росприроднадзор извещений о сроках начала и окончания строительства и об устранении нарушений.

Кроме того, новый закон усиливает ответственность за нарушение экологических требований. Например, предлагается установить дифференцированные размеры административных штрафов за невыполнение предписаний Росприроднадзора — от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.

Согласно законопроекту, органы строительного надзора наделяются полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с экологическими нормами, при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, подлежащих экологическому надзору в рамках строительного надзора.