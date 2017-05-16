В Волгоградской области обезвредят и утилизируют отходы крупной свалки

Ликвидация мусорной свалки в Кировском районе Волгограда, которой уже более полувека, станет одним из масштабных мероприятий объявленного в России Года экологии. Об этом сообщает сайт комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В результате совместной работы администрации региона с Минприроды России ликвидация полигона была включена в национальный приоритетный проект "Чистая страна". Планируется, что в 2017-2018 годах с территории свалки вывезут почти 1,5 миллиона кубометров отходов. 38 гектаров будут полностью очищены и рекультивированы.

Также во время обсуждения проекта в администрации района было принято решение о проведении дополнительных мероприятий по обезвреживанию и утилизации отходов III и IV классов опасности.