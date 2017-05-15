В рамках Общероссийской климатической недели пройдет более 400 мероприятий

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. С 15 мая по 15 июня в России пройдет первая Общероссийская климатическая неделя, в рамках которой запланировано проведение более 400 мероприятий. В программу войдут круглые столы, научные семинары, открытые лекции, научно-познавательные мероприятия, посещения предприятий, практические занятия, сообщил журналистам советник президента РФ Александр Бедрицкий.

"Надеемся, что неделя станет своеобразным катализатором внимания к этим вопросам не только СМИ, но и граждан, чтобы информированность по этой проблеме возрастала", — сказал он.

Климатическая неделя проводится в России впервые и приурочена к Году экологии.