В Красноярске и Ленинске-Кузнецком прошла акция "Аллея России"

Акция "Аллея России" в рамках Года экологии и празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне прошла в Красноярске и Ленинске-Кузнецком, сообщается на официальном сайте Года экологии.

В Красноярске в парке 400-летия города посадили аллею молодых елей, а в Ленинске-Кузнецком "Аллея России" появилась рядом с Аллеей Шахтерской славы. В общей сложности в рамках акции в городах было посажено 200 деревьев.

"Сегодня в городе и крае проходит множество замечательных событий, и я рад, что традиции этого дня обогащаются еще одним очень важным мероприятием. Здесь, на высадке деревьев, собрались люди разных поколений — ветераны и совсем юные красноярцы. Это своеобразный мостик к нашим будущим победам и память, которая навсегда останется в сердцах", — заявил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.