В Волгограде на Мамаевом кургане в День Победы открылась "Аллея России", сообщает пресс-служба Минприроды.

"Мамаев курган был местом страданий, но остается местом силы духа, которая проявляется в первую очередь в любви к родине. Именно поэтому сегодня мы открываем здесь "Аллею России" — на земле, за свободу которой была заплачена дорогая цена", — отметил глава Минприроды Сергей Донской на церемонии открытия.

Министр добавил, что "Аллея России" символизирует единство народов России в любви к большой и малой родине. При этом цель проекта, особенно актуальная в Год экологии и особо охраняемых природных территорий, — бережное отношение к окружающей среде.

Открытие парковой зоны "Аллея России" на Мамаевом кургане даст старт его масштабной реконструкции, которая должна завершиться к лету 2018 года.

"Аллея России" — всероссийская эколого-патриотическая акция, организатором которой выступает Минприроды России. Проект реализуется на территории РФ с 2014 года. В рамках акции каждый регион страны выбирает зеленый символ (дерево, кустарник, цветок). Парковые зоны по проекту "Аллея России" уже открыты в Москве, Владивостоке и Петрозаводске. Их создание также планируется в других российских городах.