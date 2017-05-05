Прием заявок на конкурс "Фотоловушка-2017 " стартует 10 мая

Третий национальный конкурс "Фотоловушка-2017" стартует 10 мая 2017 года, сообщает пресс-служба компании "Проект "Лесной мониторинг".

Мероприятие, посвященное Году экологии в России, пройдет под эгидой общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" и при поддержке Российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов.

Как сообщают организаторы, конкурс продлится до декабря 2017 года, а победители будут определены путем голосования на официальном сайте мероприятия.

За предыдущие два года на конкурс было представлено более 3200 фото- и видеоматериалов, полученных с помощью фотоловушек, расположенных в различных охотничьих хозяйствах и на особо охраняемых природных территориях страны.

По словам организаторов конкурса, благодаря размещению изображений, полученных с разных камер, на одном портале можно сравнить качество изображений, оценить реальную пользу такого оборудования. Данный опыт применения фотоловушек позволяет организовать более качественную исследовательскую работу и оптимизировать охранную деятельность.