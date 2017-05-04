В Волгограде откроется "Аллея России"

9 Мая в Волгограде состоится торжественное открытие парковой зоны "Аллея России" на Мамаевом кургане. Это мероприятие станет одним из ключевых в рамах Года экологии и фактически даст старт масштабной реконструкции мемориального парка, которая должна завершиться к лету 2018 года, сообщает пресс-служба Минприроды России.

В церемонии примут участие министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Это яркий эколого-просветительский проект, который позволяет показать разнообразие и красоту российской природы, сформировать этические ценности, связанные с ее охраной. Одновременно проект призван развивать экологическую культуру россиян и популяризовать бережное отношение к окружающей среде", — говорится в сообщении.

"Аллея России" — всероссийская эколого-патриотическая акция, организатором которой выступает Минприроды России. В рамках акции каждый регион страны выбирает свой зеленый символ (дерево, кустарник, цветок). Парковые зоны, созданные по этому проекту, уже есть в Москве, Владивостоке и Петрозаводске.