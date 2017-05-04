Прокуратура выявила почти 300 тысяч нарушений в сфере экологии в 2016 году

Российские прокуроры выявили почти 300 тысяч нарушений законодательства в экологической сфере в прошлом году, направив в суды иски на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

"В целом в 2016 году органами прокуратуры выявлено 288 тысяч нарушений законов в экологической сфере, в связи с чем органами прокуратуры принесено 10 тысяч протестов, внесено 53 тысячи представлений, объявлено 7 тысяч предостережений, в суды направлено более 25 тысяч исков и заявлений на сумму 7 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе прокуроров было возбуждено почти 2 тысячи уголовных дел, а к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 66 тысяч должностных лиц.