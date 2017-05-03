Обстановка с природными пожарами на Урале ухудшается

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. На Урале ухудшается обстановка с природными пожарами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС РФ. Для защиты населенных пунктов от огня в Свердловскую область отправлены вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.

Воздушные суда перебрасываются на Урал из сибирских регионов, где при помощи авиационно-спасательных технологий удалось стабилизировать пожарную обстановку и снять угрозу для жилья и социальных объектов.

"На Урале авиация будет работать в тесном взаимодействии с группами, которые осуществляют тушение пожаров с земли. Для наибольшей эффективности применения авиационной группировки и раннего обнаружения возникающих очагов природных пожаров активно используются данные космического мониторинга", — говорится в сообщении.

При необходимости самолеты и вертолеты МЧС России окажут содействие и населенным пунктам Челябинской области, где также велики риски возникновения и распространения природных пожаров.

Согласно прогнозам, лесные и торфяные пожары в России летом 2017 года могут привести к ухудшению экологической обстановки и задымленности населенных пунктов на территории Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.