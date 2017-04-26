В камчатской тундре появились первые в этом году оленята – каюю

В камчатской тундре начался отел оленей. В табунах уже появились на свет первые в этом году оленята (по-корякски – каюю), сообщается на сайте правительства Камчатского края. Итоги весеннего отела будут подведены к 1 июня.

"У камчатских оленеводов наступила ответственная пора. В этот период работники тундры ведут круглосуточное наблюдение за табунами во избежание нападения наземных и пернатых хищников. В хозяйствах Быстринского и Тигильского районов отел наступил в начале апреля, в северных районах края — немного позже", — сказали в администрации Камчатского края.



Параллельно проходит подготовка к летовке. В настоящее время осуществляется завоз продуктов питания для производственных участков Хаилино и Таловка через портпункт Тиличики. На участки Ачайваям, Манилы и Слаутное продукты закуплены, завоз будет осуществляться в период навигации. Частично завезены горюче-смазочные материалы.



"Успешное проведение отела и летовочной кампании является залогом достижения хороших производственных показателей для оленеводческих хозяйств", — добавили в администрации.