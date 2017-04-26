В столице откроется выставка фотопейзажей Камчатки

27 апреля в Москве состоится открытие выставки, посвященной красотам Камчатского края.

Известный российский фотохудожник Владимир Медведев подготовил панорамные снимки вулканов, водопадов и горных озер, снятые с необычных ракурсов. Об этом сообщается на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края.

"Камчатка притягивает меня своими яркими образами. Попадая сюда, оказываешься в мире снов, сказок, фантазий. Все знают, как выглядит привычный лес, пейзаж за окном, но то, с чем сталкиваешься на Камчатке… Подобная местность может существовать лишь в воображении, когда погружаешься в любимую книгу, описывающую жизнь на других планетах или в других мирах", — отметил Владимир Медведев.

Часть экспонатов выставки будет представлена в мультимедийном формате. Помимо фотографий зрители смогут увидеть видеоклипы, снятые с помощью дронов, камеры GoPro и технологии таймлапс.