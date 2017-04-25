Очередная несанкционированная свалка была ликвидирована

В Республике Дагестан была ликвидирована несанкционированная свалка в окрестностях селений Тарумовка и Ново-Дмитриевка Тарумовского района.

Сделано это было в рамках работы по проекту ОНФ "Генеральная уборка", сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.

Благодаря усилиям местных жителей и активистов ОНФ место скопления мусора было засыпано землей и выровнено бульдозером, сообщил член регионального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта "Генеральная уборка" в Дагестане Зайдин Джамбулатов. Для дальнейшего поддержания санитарного порядка главы сел Тарумовка и Ново-Дмитриевка при поддержке руководства Тарумовского района взялись за создание специализированного участка для вывоза мусора. Выделена определенная территория для вывоза мусора, ведется обваловка и строительство подъездной дороги.

"Активисты ОНФ ведут мониторинг экологической ситуации в республике, призывая органы власти оперативно реагировать на факты нарушений в сфере экологии", — отметил Джамбулатов.

Активистам ОНФ ранее удалось добиться ликвидации несанкционированной свалки мусора в городе Кизляре.