Путин призвал законодателей обратить особое внимание на охрану природы

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании призвал их обратить особое внимание на охрану природы, сообщается на сайте kremlin.ru.

"2017 год — это, как известно, Год экологии в нашей стране. Напомню также, что определена и масштабная цель — поэтапный переход России к модели экологически устойчивого развития. В связи с этим в нашей повестке дня целый ряд проблем: это и кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, утилизация отходов и решение вопросов энергосбережения, благоустройства городов и сел", — отметил президент.

Он также подчеркнул, что все это требует от законодателей регионов внимательного отношения к природоохранной тематике. Владимир Путин призвал их советоваться с жителями, структурами гражданского общества, деловыми сообществами и объединениями.

"Это, знаете, задача такая, две стороны медали: с одной стороны, и производство не хочется, нельзя придавить необоснованными требованиями; с другой стороны, вечно нельзя оставаться в рамках старых норм, которые сдерживают само производство и усугубляют окружающую среду, ухудшают среду проживания для людей. Вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром", — заявил президент.