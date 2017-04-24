В зоне затопления Нижне-Бурейской ГЭС спасли краснокнижных уток-мандаринок

Из зоны затопления Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области успешно переселены ценные животные и растения, сообщает региональная дирекция по охране и использованию животного мира и особо охраняемых природных территорий.

В числе спасенных — крансокнижные утки-мандаринки, ранее гнездившиеся на ушедшей под воду территории.

"Для уток-мандаринок подобрали подходящий по условиям, но безопасный участок, где установили искусственные дуплянки и создали все необходимые им условия. И утки охотно начали гнездиться в новом месте еще до начала заполнения водохранилища", — говорится в сообщении.

Из зоны затопления также перенесли растения, занесенные в Красную книгу, в том числе папоротник алевритоптерис куна (Aleuritopteris kuhnii). В дальнейшем планируется закупить климатическую камеру, которая позволит выращивать папоротники из спор, — тогда, возможно, редкий вид удастся сохранить.

В начале апреля в зоне затопления ГЭС также прошла операция по предотвращению гибели диких животных "Мазай". Специалисты-охотоведы, сотрудники природного парка "Бурейский" и волонтеры при содействии энергетиков отпугивали животных из зоны затопления, отлавливали и перевозили в безопасные места зверей, оказавшихся на изолированных островах.