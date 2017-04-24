Кроноцкий заповедник предлагает жителям Камчатки сотрудничество

Во время рабочей поездки в Мильковский район Камчатского края специалисты заповедника пообщались с жителями поселков, граничащих с биосферным резерватом.

Всем интересующимся развитием сельского и экологического туризма эксперты заповедника рассказали о возможности получить грант, предложили методическую помощь по оборудованию и наполнению экскурсионных маршрутов, сообщается на сайте "Заповедная Россия".

"Как показала поездка, люди верят в свои силы, любят свою малую родину и хотят показать природу землякам и гостям полуострова, — рассказал Роман Корчигин, заместитель директора по экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник". — Мы готовы оказывать им всяческую помощь и содействие в развитии устойчивого туризма, потому что на примере наших заповедных территорий убедились: стратегия "показать, чтобы сохранить" — самая эффективная стратегия сохранения дикой природы".

В ходе общения специалистов с жителями поселка Таежный родилась идея небольшого проекта — тура в Мильковский район на майские праздники. Автор идеи Артур Курушкин уверен, что по-летнему теплое солнце центральной Камчатки, первоцветы и молодая зелень должны убедить жителей пока еще холодных Петропавловска и Елизово приехать в гости. Тур он назвал "Из зимы в лето".

Анна Завадская, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", отметила, что данный тур подойдет всем, кто желает несколько дней провести в деревне, увидеть пробуждение природы и отдохнуть от городской суеты.

Поселок Таежный — прекрасный пример деревенского уклада в самом центре Камчатки. Радушные хозяева предложат гостям домашнюю еду — свежее мясо, молоко, овощи из собственных теплиц. Особый колорит создают деревенские дома, дровники и стога сена во дворах.