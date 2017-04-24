Новый аэропорт в Ростове будет экологически безопасным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр — РИА Новости. В новом аэропорту Платов, строительство которого идет полным ходом в Ростовской области, предусмотрены все необходимые механизмы для утилизации отходов, в том числе жидкости от обледенения. Об этом во время посещения аэропорта заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Есть одна серьезная проблема для аэропортов, когда антиобледенительная жидкость сбрасывается на грунт и фактически не утилизируется. В новом аэропорту предусмотрены все необходимые мощности не только для утилизации жидкости, здесь есть современная система утилизации отходов, очистные сооружения. Учитывая все это, аэропорт Платов должен быть экологически безопасным", — пояснил он.

Аэропорт Платов строят в Аксайском районе Ростовской области. Проект предусматривает строительство пассажирского терминала пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря 2017 года.