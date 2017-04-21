Донской: Россия готова к созданию системы раздельного сбора отходов

В России созданы условия для формирования системы раздельного сбора отходов, заявил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая в ходе круглого стола на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба ведомства.

В России созданы условия для формирования системы раздельного сбора отходов, заявил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая в ходе круглого стола на Ялтинском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил министр, в настоящее время значительная часть отходов уже сортируется производителями и импортерами товаров в рамках так называемой программы расширенной ответственности. Компании, не сформировавшие систему сбора и переработки отходов, образовавшихся после использования продукции, уплачивают экологический сбор, суммарный объем которого уже составил около 1 миллиарда рублей.

По словам Донского, в настоящий момент 81 регион подготовил территориальные схемы в области обращения с отходами. Замечания к этим документам со стороны Росприроднадзора должны быть устранены до 2019 года, когда все регионы будут обязаны перейти на новую систему обращения с отходами и вводить новые экономические механизмы для раздельного сбора.

"В целом ситуация в области обращения с отходами должна поменяться коренным образом: от захоронения — к переработке отходов, созданию современной индустрии", — подчеркнул министр.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) входит в четверку крупнейших экономических форумов, проводимых в России. Ежегодно в нем принимают участие чиновники высшего уровня, международные эксперты, влиятельные иностранные и российские бизнесмены и экономисты.