Красноярск может получить "зеленый щит". Его создание о обсуждалось на пленарном заседании молодежной площадки Красноярского экономического форума "Поколение-2030".

"Леса — это глобальный экологический каркас и тот надежный щит, который находится рядом с каждым городом. Очень важно, чтобы этот щит сохранялся не только вокруг крупных городов, а вокруг каждого населенного пункта", — приводит слова руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика официальный сайт Красноярского экономического форума.

Закон о зеленых лесопарковых поясах начали обсуждать по инициативе общественности. Первоначально речь шла о восстановлении лесопаркового пояса Москвы.