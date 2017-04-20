Медведев: нужно продолжать минимизацию экологического ущерба на Байкале

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Действия по минимизации накопленного озером Байкал экологического ущерба необходимо продолжить и использовать для этого нужно ранее выделенные средства, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме.

"Байкал является крупнейшим резервом питьевой воды на планете, жемчужиной нашей природы. Мы должны совместно сделать все, чтобы Байкал сохранялся в том виде, который есть, и, наоборот, принять меры по недопущению дальнейшей деградации природных ресурсов, недопущению сбросов и иных проблем, которые связаны с самим озером", — сказал Медведев.

По его словам, в Иркутской области и Бурятии реализуются соответствующие программы. "По поводу сбросов и всякого рода проблем, связанных с функционированием объектов на берегу озера… Надо максимально тщательно контролировать утверждения проектно-сметной документации и по гостиницам, и по другим объектам, которые концентрируются на березу озера. Это ответственность региональных властей, ее ни в коем случае невозможно перекладывать на плечи властей федеральных. Это то дело, которым они должны заниматься вместе с муниципалитетами", — сказал он.

Премьер напомнил, что было выделено порядка 30 миллиардов рублей на перепрофилирование Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. "Сейчас все эти процедуры позади, но в то же время работы, направленные на минимизацию накопленного экологического ущерба, необходимо продолжить. Средства, которые на это были выделены, необходимо окончательно освоить, создать новые социальные и туристические объекты и не допустить деградации биосферы, которая сложилась вокруг озера", — заявил Медведев.

Отвечая на вопрос депутатов о планах на Год экологии, премьер-министр также сообщил, что даст поручение разобраться в деле уволенного из Минприроды единственного специалиста по заповедному делу Всеволода Степаницкого.

"Правительства много ошибок допускают, и наше в том числе. "Муравейник" (журнал. — Примеч. ред.) мы не закрывали, и ученых мы же не увольняли, я готов дать поручение, чтобы разобрались, что там произошло", — сказал он.