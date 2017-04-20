Новые технологии позволят КрАЗу избавиться от углеродных выбросов

"Эта технология позволит исключить углеродную составляющую. СО2 не будет. Вместо этого будет кислород", — сказал Соловьев.
Зеленые технологии и программы являются одним из приоритетов деятельности "Русала". С 2004 по 2008 год Красноярскому алюминиевому заводу за счет применения новых технологий удалось снизить выбросы на 40%. Следующий этап — экологическая модернизация производства.
Соловьев добавил, что перевод на эту технологию всего двух из 24 цехов КрАЗа кардинально изменит ситуацию в Красноярске.