Новые технологии позволят КрАЗу избавиться от углеродных выбросов

КРАСНОЯРСК, 20 апр – РИА Новости. Технология применения инертных анодов в производстве алюминия позволит Красноярскому алюминиевому заводу (КрАЗу) избавиться от углеродных выбросов, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора "Русала" Владислава Соловьева.

"Эта технология позволит исключить углеродную составляющую. СО2 не будет. Вместо этого будет кислород", — сказал Соловьев.

Зеленые технологии и программы являются одним из приоритетов деятельности "Русала". С 2004 по 2008 год Красноярскому алюминиевому заводу за счет применения новых технологий удалось снизить выбросы на 40%. Следующий этап — экологическая модернизация производства.

Соловьев добавил, что перевод на эту технологию всего двух из 24 цехов КрАЗа кардинально изменит ситуацию в Красноярске.