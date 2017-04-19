Московский штаб ОНФ запустил акцию «ЭкоОфис»

"Рабочее пространство должно быть организовано на принципах экологичности. Мы хотим, чтобы это стало модным трендом. Переход от бумажного документооборота к электронному, замена ламп накаливания на энергосберегающие, раздельный сбор мусора в офисе уменьшит экологический след и количество попавших на свалку отходов. Даже скромные шаги в этом направлении в итоге окажут влияние на экологию в целом", — отметила Ростовщикова.
В этом году ОНФ дал старт проекту "Генеральная уборка". Его цель — добиться ликвидации незаконных свалок и полигонов, не допустить их появления в дальнейшем.