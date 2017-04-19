Московский штаб ОНФ запустил акцию «ЭкоОфис»

В московском штабе Общероссийского народного фронта в рамках проекта движения "Генеральная уборка" запущена экологическая акция "ЭкоОфис". Эта инициатива предполагает не только раздельный сбор мусора, но и формирование экологического сознания и поведения, сообщает пресс-служба столичного отделения ОНФ.

"Первый этап — установка контейнеров для раздельного сбора мусора. Пока это только бумага, батарейки и пластик. Но в планах — мероприятия по экономному расходованию воды и электроэнергии", — заявила эксперт ОНФ Валентина Ростовщикова. По ее словам, вторым этапом акции станет создание специальных значков, которые будут размещаться на сайтах присоединившихся к акции компаний и организаций и покажут, какие этапы "зеленого офиса" уже пройдены.

"Рабочее пространство должно быть организовано на принципах экологичности. Мы хотим, чтобы это стало модным трендом. Переход от бумажного документооборота к электронному, замена ламп накаливания на энергосберегающие, раздельный сбор мусора в офисе уменьшит экологический след и количество попавших на свалку отходов. Даже скромные шаги в этом направлении в итоге окажут влияние на экологию в целом", — отметила Ростовщикова.

В этом году ОНФ дал старт проекту "Генеральная уборка". Его цель — добиться ликвидации незаконных свалок и полигонов, не допустить их появления в дальнейшем.