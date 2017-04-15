Экосистема Дальнего Востока под защитой нобелевского лауреата

Дальний Восток – невероятно красивый регион, отличается разнообразием флоры и фауны, особенными климатическими условиями.

Его отдаленность препятствовала активному освоению человеком. Вплоть до XVII века там обитали только коренные жители — чукчи, коряки, эскимосы, тунгусы, алеуты и другие. Уважение и почитание духов природы — основа их традиций.

Но постепенное заселение русскими повлияло на уклад жизни. Пушнина, рыба, продукты оленеводства в больших количествах приобретались приезжими. Отношение к природе стало потребительским.

Сегодня ведется активная борьба за восстановление гармоничного сосуществования человека и природы. Но желание улучшить ситуацию необходимо подкреплять знаниями — выработать практические умения и навыки по сохранению окружающего мира.

Экообразование на мировом уровне

В нашей стране многие вузы ввели экологическое образование в учебную программу.

Своего рода лидером в этом направлении стал Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ). Для продвижения экологической культуры среди учащихся был разработан уникальный проект — лаборатория исследования климата региона в рамках учебного заведения. Возглавил ее профессор Университета Тушия (Италия), лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини.

Награду "За изучение последствий глобальных климатических изменений, вызванных деятельностью человека, и выработку мер по их предотвращению" ученый получил в составе группы экспертов. Кроме того, Валентини является обладателем звания "Лучший эколог Европы — 2015".

© Пресс-служба Дальневосточного федерального университета Профессор Университета Тушия (Италия), лауреат Нобелевской премии мира Риккардо Валентини

В рамках первого этапа работы новой лаборатории в Приморском крае запустят пять полевых станций для мониторинга парниковых газов. Площадки для установки оборудования профессор определил лично.

Получаемые данные будут поступать в единую глобальную для сравнения с информацией с других станций, ближайшие из которых расположены в Японии. По словам Риккардо Валентини, подобные системы мониторинга используются на Дальнем Востоке впервые.

Для работы в лаборатории профессор отобрал самых одаренных и мотивированных студентов, магистрантов и аспирантов.

Изучить, чтобы сохранить

Помимо изучения процесса изменения климата сотрудники лаборатории будут изучать естественные экосистемы Дальнего Востока. "Это позволит ДВФУ стать лидирующим центром по изучению климата и внести существенный вклад в разработку современной экологической политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — сказал профессор.

Валентини подчеркнул значимость экологического образования среди студентов. "Наша жизнь зависит от природы, наша экономика тоже, — отметил ученый. — Именно поэтому мы должны научить их тому, как сохранять природу и окружающую среду и как рационально использовать природные ресурсы".

В России эта тема на особом контроле. В конце 2016 года президент РФ Владимир Путин дал указание правительству обратить особое внимание на экологическое образование.

В начале февраля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки, Минприроды и министру Михаилу Абызову до 17 августа представить предложения по включению в образовательные стандарты экологической тематики.

Старт реформе образования дал министр экологи и природных ресурсов Сергей Донской, который лично провел урок на биологическом факультете МГУ.

"В Год экологии нам важно сделать все, чтобы экология заняла соответствующее сегодняшним государственным приоритетам место в системе образования и воспитания, формируя ценности ответственного отношения к окружающей среде", — отметил министр.

При этом инициатива исходит не только от властей. В Международный день экологических знаний, который отмечается 15 апреля, более полутора тысяч библиотек по всей России проведут экопросветительские мероприятия. Различные форматы и формы подачи знаний покажут, насколько интересно можно преподнести информацию о природе и ее защите.