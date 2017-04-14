Хлопонин: за прошлый год в РФ в пожарах погибло более 200 тысяч га леса
© РИА Новости. Игорь Агеенко
14:4314.04.2017
(обновлено: 14:46 14.04.2017)
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Хлопонин: в 2016 году в РФ в пожарах погибло более 200 тысяч гектаров леса

В 2016 году в России в результате лесных пожаров погибло более 200 тысяч гектаров леса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин на всероссийском совещании по лесному хозяйству.

Вице-премьер добавил, что в этом году пожароопасный сезон начался раньше обычного и по состоянию на 13 апреля зафиксировано 470 лесных пожаров на площади более 92 тысяч гектаров.

"В очередной раз мы констатируем, что причиной этих пожаров на 100% является человеческий фактор", — заявил Хлопонин и призвал активнее выявлять и привлекать к ответственности нарушителей.

Лесные пожары. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Агеенко
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При этом вице-премьер отметил, что в тех регионах, где не будут приняты необходимые меры по охране и подготовке к пожароопасному сезону, виновных будут наказывать — вплоть до снятия с должностей руководителей регионов.

"Есть прямое поручение Владимира Владимировича Путина, что там, где не будут исполняться полномочия по охране и подготовке к пожароопасному сезону, — вплоть до снятия губернаторов с должностей, включая и последствия для руководителей лесхозов, которые там несут ответственность", — подчеркнул Хлопонин.

Также вице-премьер призвал обратить особое внимание на обеспечение защиты лесных инспекторов при выполнении ими должностных обязанностей.

"Это касается материальных компенсаций при причинении вреда здоровью и имуществу, повышенной уголовной ответственности для лиц, посягающих на жизнь и здоровье лесных инспекторов. Также должен быть решен вопрос самозащиты инспекторов, в том числе и разрешение применять оружие в случае возникновения угрозы жизни", — заявил он.

Сотрудники МЧС тушат пожар. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Балашов
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В свою очередь специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что основными проблемами в лесной отрасли являются пожары и незаконные вырубки.

"К сожалению, в последнее время площадь лесных массивов сокращается пугающими темпами. Мы потеряли уже миллионы гектаров зеленых насаждений", — сказал Иванов и добавил, что наиболее сложная ситуация с незаконными вырубками леса наблюдается в Сибири, где зафиксировано три четверти всех выявленных нарушений.

Глава Минприроды Сергей Донской, касаясь одной из главных тем совещания — лесных пожаров, заявил, что представители лесного хозяйства РФ должны полностью искоренить безответственность и халатность должностных лиц.

"Все эти огромные площади пожаров в первую очередь возникают из-за невнимательности, из-за отсутствия конкретных реакций на то, что эти пожары возникают в лесах. Люди ждут, не реагируют, при этом потом объясняют, что вот погода… Или неожиданно температура оказалась выше, чем бывает в этот период времени. На мой взгляд, это абсолютная отговорка", — сказал Донской.

Тушение лесных пожаров. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Кроме того, в ходе выступления Донской сообщил, что Минприроды намерено увеличить к 2050 году объемы заготовки древесины на 50%.

"Мы предполагаем, что в ходе реформ рост годового ВВП лесного комплекса в расчете на один гектар арендованных в лесопромышленных целях лесов возрастет в два — два с половиной раза к 2030 году. Объемы заготовки древесины на арендованных в промышленных целях участках вырастут на 15% к 2020 году и на 50% — к 2030", — сообщил Донской.

В докладе министр подчеркнул, что в Год экологии особую значимость приобретает развитие экологической культуры в России. В этой связи он напомнил, что в прошлом году во всероссийской акции посадки леса приняли участие 3,5 миллиона человек.

"Я уверен, что в этом году, который объявлен Годом экологии, мы охватим уже десятки миллионов людей в нашей стране", — сказал глава Минприроды.

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