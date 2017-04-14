Завершилась весенняя экспедиция по изучению белого медведя

За две недели на снегоходах и вездеходе по реке Колыме и льду Колымского залива было пройдено более тысячи километров. Специалисты фиксировали следы, встречи с белыми медведями и наличие родовых берлог, также проводился сбор биологического материала для проведения генетического анализа.

© Виктор Никифоров Обследование берлоги белого медведя

Работы на архипелаге Медвежьи острова по изучению и охране белого медведя проводятся уже 10 лет, с 2007 года.

"В этом году мы зарегистрировали пять родовых берлог. По следам и встречам можно определить, что в весенний период на островах находилось не менее 20 белых медведей, включая медвежат", — рассказал руководитель экспедиции Виктор Никифоров.

Экспедиция в Колымском заливе проводилась при поддержке компании "4 сезона". В рейде принимали участие инспекторы министерства охраны природы Республики Саха (Якутия) и эксперты из Москвы.