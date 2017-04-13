Заседание общественного совета при Минприроды России пройдет 19 апреля

19 апреля 2017 года состоится заседание общественного совета при Минприроды России, сообщает пресс-служба ведомства. В мероприятии примет участие глава ведомства Сергей Донской.

В ходе заседания заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко представит проект итогового доклада о результатах деятельности Минприроды России за 2016 год и основных направлениях деятельности на 2017 год.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрей Филатов расскажет о мониторинге охотничьих ресурсов как основе принятия управленческих решений в этой сфере.

Заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов доложит о контроле территориальными органами ведомства достоверности сведений о санитарном и лесопатологическом состояниях лесов.

Директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Андрей Колодкин выступит с докладом "Об автономных источниках финансирования переданных полномочий Российской Федерации в области охраны видов, занесенных в Красную книгу РФ". Содокладчиком выступит глава WWF России Игорь Честин.

Заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов и гидрометеорологии Минприроды России Роман Минухин расскажет о проекте постановления правительства РФ "О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах".

В мероприятии примут участие представители Минприроды России, Общественной палаты РФ, "Гринпис России", WWF России, общественного фонда "Гражданин", МГУ им. М.В.Ломоносова, Российской академии наук, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина и других общественных и экологических организаций.