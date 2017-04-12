Итоговая коллегия Рослесхоза пройдет в Москве 14 апреля

В открытии всероссийского совещания "Основные итоги работы лесного хозяйства РФ в 2016 году и задачи на 2017 год", которое состоится 14 апреля, примут участие зампред правительства Александр Хлопонин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов и глава Минприроды России Сергей Донской.

Также, как сообщила пресс-служба министерства, с докладами на мероприятии выступят спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Александр Бедрицкий, полномочный представитель правительства в Совете Федерации Андрей Яцкин и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.

Участники совещания обсудят результаты деятельности Рослесхоза в 2016 году и планы на 2017 год, а также вопросы подготовки к пожароопасному сезону в лесах и на землях особо охраняемых природных территорий России.