Минприроды РФ запустит информационную систему для борьбы со свалками

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Минприроды планирует в мае 2017 года запустить информационную систему для борьбы с незаконными свалками отходов в РФ, сообщил глава министерства Сергей Донской на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Министр отметил, что в рамках приоритетного проекта "Чистая страна" текущей весной начнет работу система электронного общественного контроля "Наша природа". Это эффективный инструмент борьбы с незаконными свалками, подчеркнул глава Минприроды.

"Мы надеемся до середины мая уже точку здесь поставить. Это будет хороший инструмент, куда все население может предоставлять информацию, где какие-то нарушения есть, и Росприроднадзор уже будет работать по этим сигналам", — пояснил Донской.

Он также отметил, что программа готова и ею уже фактически можно пользоваться, однако Минприроды и Минкомсвязи пока регистрируют ее как федеральную информационную программу.