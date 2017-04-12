Всероссийский экологический субботник состоится 22 апреля

Всероссийский экологический субботник пройдет 22 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба Минприроды. Цель акции – улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в телеграмме руководителям регионов отметил, что субботник можно назвать одним из самых массовых экологических мероприятий в новейшей истории России.

"В Год экологии особенно важно объединить усилия по формированию повседневной экологической культуры населения", — подчеркнул Сергей Донской.

В субботнике примет участие специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Минприроды России Сергей Донской, а также главы российских регионов.

В большинстве регионов Российской Федерации субботник пройдет с участием сотрудников территориальных органов Росприроднадзора, Росводресурсов и Рослесхоза, органов региональной и муниципальной власти, волонтеров Роспатриотцентра, учащихся вузов и общеобразовательных школ. В рамках всероссийской акции пройдут мероприятия по очистке береговых зон водных объектов, городских пляжей, парковых зон, территорий вблизи населенных пунктов от бытового мусора.

Главной площадкой мероприятия в Москве и Московской области станет национальный парк "Лосиный остров".