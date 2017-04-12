Эксперты ОНФ обсудили ключевые проблемы экологии Татарстана

Активисты Общероссийского народного фронта обсудили с представителями профильных ведомств и общественных организаций актуальные для Татарстана экологические проблемы, сообщается на сайте организации.

Участники рассмотрели региональные особенности обращения с твердыми коммунальными отходами, утилизации и размещения иловых осадков сточных вод, реализацию федеральной целевой программы "Чистая вода", а также обсудили сброс сточных вод.

В частности, в рамках программы "Чистая вода" в регионе проводились работы по обеспечению питьевой водой сельского населения. При проверке оказалось, что вода не соответствует установленным санитарным правилам и нормам, а также требованиям гигиенических нормативов.

По итогам мероприятия было принято решение выступить с докладом на заседании совета безопасности Республики Татарстан, председателем которого является глава региона Рустам Минниханов. В доклад эксперты ОНФ включат информацию обо всех перечисленных проблемах, также будут предложены варианты решений.