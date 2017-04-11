Развитие экотуризма в Арктике пройдет в два этапа

ГОРКИ (Московская область), 11 апр — РИА Новости/Прайм. На арктических архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа Минприроды РФ предлагает развивать экологический туризм, сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

По его словам, создание и развитие инфраструктуры будет проходить в два этапа.

На первом этапе — до 2019 года — планируется создание научных и туристическо-экспедиционных комплексов на острове Хейса архипелага Земля Франса-Иосифа и на острове Северный архипелага Новая Земля. "При этом необходимо рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования из средств федерального бюджета на реализацию данных мероприятий в объеме 700 миллионов рублей", — подчеркнул министр.

Второй этап предполагает проектирование и строительство многофункционального научно-исследовательского судна, а также визит-центра национального парка "Русская Арктика". "Вопрос о привлечении дополнительных средств, включая внебюджетные источники, полагаем возможным рассмотреть после включения в паспорт проекта первого этапа", — отметил Донской.