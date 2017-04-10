Студенты ДВФУ проведут акцию "Рыжее сердце" в защиту лисиц

Студенты школы естественных наук Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), обучающиеся по направлению "биология", проведут на острове Русский акцию "Рыжее сердце" в защиту диких лисиц, сообщают "Известия".

Молодые биологи проведут развлекательные мероприятия и расскажут, почему людям не следует подкармливать и приручать диких животных. Участники акции смогут посетить познавательные и развлекательные площадки, организованные школой естественных наук и штабом студенческих отрядов ДВФУ, на которых будут проходить конкурсы, игры и мастер-классы для взрослых и детей.

Цель акции — привлечь внимание людей к гибели животных. За последнее время на острове Русский участились случаи выхода диких лисиц к местам туристических стоянок. Однако, как предупреждают ветеринары, подобные встречи могут быть опасны как для людей, так и для животных.