ОНФ предлагает законодательно закрепить открытость реорганизации ООПТ

В настоящий момент процедура создания и реорганизации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) слишком закрыта, и это часто приводит к плачевным последствиям, считают в центре общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса. Об этом сообщается на сайте организации.

Эксперт данного центра Дмитрий Миронов отметил, что нередко одним росчерком пера представителей власти целые группы региональных и местных ООПТ необоснованно ликвидировались. Например, это произошло в Республике Чувашия, когда без каких-либо веских доводов республика лишилась нескольких десятков особо ценных природных территорий.

"Мы не раз говорили, что процедура изменения статуса ООПТ, ее реорганизации или ликвидации должна быть максимально прозрачной, так как, к сожалению, недостаточная открытость порой является благодатной почвой для различных коррупционных схем", — отметил Миронов.

По его словам, нередко непубличными указами и распоряжениями от ряда ценных природных территорий отторгаются целые куски в несколько сотен или тысяч гектаров, например, под коттеджную застройку.

"При этом, как правило, такие действия производятся непублично, чтобы об этом не узнали местные жители, которые, естественно, будут возмущены тем, что даже не спросили их мнения по поводу реорганизации той или иной природной зоны", — отметил Миронов.

В качестве примера он привел случай в Ивановской области, где несколько лет назад региональная власть лишила статуса памятника природы сразу несколько тысяч гектаров земли. Стараниями ОНФ удалось признать это постановление незаконным и начать процедуру восстановления статуса незаконно отторгнутых природных территорий.

По словам Миронова, чтобы исключить подобные случаи с особо ценными природными территориями, необходимо законодательно закрепить обязанность публиковать в открытом доступе информацию о создании и реорганизации ООПТ разного значения.

"Мы подготовим соответствующее предложение и направим его в Минприроды РФ", — подчеркнул Дмитрий Миронов.