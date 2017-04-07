В Санкт-Петербурге собрали рекордное количество опасных отходов

За первые два месяца 2017 года в Санкт-Петербурге было собрано 17 тонн опасных и 7 тонн ртутьсодержащих отходов, а также 10 тонн батареек и аккумуляторов.

А в прошлом году в Северной столице была утилизирована рекордная партия батареек и аккумуляторов — 50 тонн, сообщается на официальном сайте 17-го международного форума "Экология большого города", который проходит в эти дни в городе.

"Они отправились на переработку в челябинское предприятие "АльтерЭко", где за месяц превратились в 4 тонны графита, 17,5 тонны диоксида марганца, 6,7 тонны цинка, 10 тонн электролита и 9 тонн лома черных металлов, то есть коэффициент вторичного использования составил более 90%", — заявил на семинаре в рамках форума начальник сектора обеспечения экологического благополучия территорий комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Дмитрий Крутой.

Также он отметил, что в городе введено восемь стационарных пунктов приема опасных отходов, которые функционируют по тому же принципу, что и авто акции "Экомобиль": собирают отработанные ртутные лампы и термометры, использованные батарейки и аккумуляторы, старую оргтехнику, автопокрышки, бытовую химию, лекарства с истекшим сроком годности. Машин акции "Экомобиль" в Санкт-Петербурге пока только две, но в течение года они осуществят более 2 тысяч стоянок в разных районах.

Кроме того, в городе установлено более 200 экотерминалов — герметичных металлических контейнеров, оснащенных емкостями для раздельного накопления энергосберегающих ламп, батареек и градусников. А специальные картонные экобоксы расположены уже по более чем 700 адресам.