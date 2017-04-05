Донской назвал самые активные в рамках Года экологии регионы

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской озвучил итоги первого квартала Года экологии. По его словам, в ведомстве посчитали, какие регионы наиболее активно участвовали в экологических мероприятиях.

"Прошел первый квартал Года экологии, и мы посчитали активность регионов. У нас получилось, что на сегодняшний день наибольшее количество мероприятий проведено в Тюменской, Саратовской и Московской областях, Ставропольском крае, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Челябинской области", — сообщил Донской на церемонии подписания соглашения с МИА "Россия Сегодня".

Он также рассказал, какие регионы провели наименьшее количество мероприятий, и призвал отстающих активизировать свою деятельность.

"Мы также призываем подтянуться отстающих. Осталось еще много времени, когда можно провести различные мероприятия. Отстают Чукотский и Ненецкий автономные округа, Северная Осетия — Алания и Карачаево-Черкесская Республика. Хотел бы попросить, чтобы коллеги активнее работали в рамках Года экологии", — подчеркнул министр.

Он также напомнил, что существует утвержденный правительством план по реализации различных мероприятий в рамках Года экологии. "600 мероприятий, более 300 миллиардов рублей. Самый большой объем и по финансам, и по количеству мероприятий — это начало внедрения на производствах наилучших доступных технологий", — сказал министр.

"Мы надеемся, что Год экологии станет по большей части годом результатов, а не обсуждения вопросов и проблем", — заключил Донской.