Донской назвал самые активные в рамках Года экологии регионы

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской озвучил итоги первого квартала Года экологии. По его словам, в ведомстве посчитали, какие регионы наиболее активно участвовали в экологических мероприятиях.
Он также рассказал, какие регионы провели наименьшее количество мероприятий, и призвал отстающих активизировать свою деятельность.
Он также напомнил, что существует утвержденный правительством план по реализации различных мероприятий в рамках Года экологии. "600 мероприятий, более 300 миллиардов рублей. Самый большой объем и по финансам, и по количеству мероприятий — это начало внедрения на производствах наилучших доступных технологий", — сказал министр.
"Мы надеемся, что Год экологии станет по большей части годом результатов, а не обсуждения вопросов и проблем", — заключил Донской.