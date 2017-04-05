Минприроды и "Россия сегодня" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 05 апр — РИА Новости. Министерство природных ресурсов и экологии РФ и международное информационное агентство "Россия сегодня" подписали соглашение об информационном взаимодействии.
Цель соглашения — привлечь общественное внимание к вопросам экологии, способствовать повышению экологической грамотности и обеспечить более глубокое понимание процессов устойчивого развития.
Как подчеркнул на церемонии подписания соглашения министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, сложно переоценить роль СМИ в популяризации ценностей бережного отношения к природе и сохранения биоразнообразия.
Как подчеркнул генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, экологическая информация востребована и служит для принятия жизненных решений, и именно такой информацией агентство снабжает своих читателей.
"Нашими материалами мы формируем ответственное отношение общества к окружающей среде. Это наша, если хотите, социальная ответственность как одного из ведущих СМИ в стране, сайт которого ежедневного посещают свыше 2,5 миллиона пользователей", — отметил он.
Он также сообщил, что медиагруппа запустила в редакциях в Москве корпоративную программу "Зеленый офис", которая предусматривает экономию и грамотную утилизацию таких ресурсов, как бумага, батарейки, электричество. Это позволяет сохранять природные ресурсы и подает пример бережного отношения к природе.
"Мы претендуем на звание самого зеленого информагентства страны, и это соглашение является логичным продолжением нашей экологической линии", — сказал Киселев.