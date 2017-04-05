Около 70 миллионов рублей направят на улучшение экологии в Находке

В 2017 году администрация АО "Восточный порт" планирует направить на улучшение экологической обстановки в Находке почти 70 миллионов рублей, сообщает официальный сайт администрации Приморского края.

В этом году в порту установят оборудование для очистки сточных вод, реконструируют ливневую систему, отремонтируют асфальтобетонное покрытие и ливневую канализацию на угольном пирсе.

"Также будет произведена модернизация пылеуловителей конвейерного комплекса, вагоноопрокидывателей с дооборудованием их специальными фильтрами. Специалисты выполнят герметизацию мест пылеобразования на конвейерном оборудовании, отремонтируют ограждающие конструкции пересыпных угольных станций. Эти работы планируется выполнить в течение текущего года", — отметили на предприятии.

Кроме этого администрация порта приобретет несколько единиц специальной техники — оросительную машину для подавления пыли, две вакуумные подметально-уборочные машины, работающие по принципу пылесоса.

Как отметили в краевом департаменте природных ресурсов, данный комплекс мер позволит улучшить экологическую обстановку в Находке.