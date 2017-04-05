На борьбу с нелегальными свалками в Нижнем Новгороде выделят еще 8 млн

Для ликвидации несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде в городском бюджете предусмотрено 9 миллионов рублей. В настоящее время планируется выделить дополнительно еще 8 миллионов рублей.

Этот вопрос будет рассмотрен на апрельском заседании городской думы. Об этом сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Владимир Рябцев во время заседания постоянной комиссии городской думы Нижнего Новгорода по экологии, передает пресс-служба ведомства.

Председатель комиссии Михаил Кузнецов отметил, что создана карта несанкционированных свалок. "Жаль, что нет сегодня экологической полиции, которая бы помогала пресекать такие вещи. Важно, что в бюджете появилась статья, ответственная за ликвидацию этих несанкционированных свалок", — подчеркнул он.