1,5 тысячи библиотек готовятся к "Дню экологических знаний"

Российская государственная библиотека для молодежи (РГБМ) объявила о завершении приема заявок на участие во всероссийской акции "День экологических знаний".

В акции зарегистрировались более 1,5 тысячи библиотек из 73 регионов России, сообщает пресс-служба Минприроды России.

РГБМ создала карту экопросветительских мероприятий, которые пройдут в библиотеках страны 15 апреля, в Международный день экологических знаний.

Все желающие смогут найти на карте ближайшую библиотеку и узнать, в каких мероприятиях можно принять участие.

В рамках акции 15 апреля в 13.00 в РГБМ состоится научный стендап молодых специалистов-экологов "Расскажи свою идею министру". Пять молодых ученых представят свои инновационные идеи по улучшению состояния окружающей среды министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому.