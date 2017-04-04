В рамках Года экологии в РФ пройдет около 600 мероприятий

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В рамках Года экологии в России планируется провести около 600 мероприятий, заявил председатель правления международного экологического движения "Живая планета", член оргкомитета проведения года экологии в РФ, д.б.н., профессор Николай Дроздов 4 апреля на пресс-конференции в Москве. Мероприятие было посвящено подведению предварительных итогов Года экологии в РФ.

"Но есть и одна общая цель — экологическое просвещение общества, формирование экологической культуры", — добавил Дроздов.

Также он дал старт телемарафону, в рамках которого участники проекта будут обсуждать лучшие международные экологические практики, стратегии и перспективы и ежемесячно подводить итоги.

"Мы даем старт телемарафону Года экологии под названием "Российский опыт достижения экологического равновесия, эффективные практики, стратегии и перспективы". Участники телемарафона из разных регионов страны обсудят российский опыт защиты природы и современные практики экологической ответственности, проанализируют опыт внедрения экологических технологий и программ по охране окружающей среды в современных российских компаниях", — добавил ученый.

По его мнению, телемарафоны, проводимые в регионах, позволят привлечь внимание к лучшим экопрактикам. Планируется, что в рамках телемарафона будут обсуждаться региональные и городские экологические инициативы, которые направлены на улучшение жизни людей.