Москва и Подмосковье создадут систему обращения с отходами строительства

Министерство экологии и природопользования Московской области и департамент строительства Москвы разработают систему вовлечения отходов строительства во вторичный оборот, сообщает пресс-служба минэкологии МО.

Так, ведомства создали рабочую группу по формированию системы обращения с отходами строительства, сноса и грунтов (ОССиГ), которой предстоит решить несколько задач. Цель проекта — максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и снижение нагрузки на объекты размещения ОССиГ, говорится в сообщении.

"В первую очередь следует точно установить количество отходов, которые образуются в Подмосковье или перемещаются туда из Москвы. По предварительным расчетам, в Московском регионе ежегодно образуется почти 2 миллиона тонн строительных отходов и грунтов", — отметил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Кроме того, по словам министра, необходимо синхронизировать отраслевые базы данных Москвы и Подмосковья и разработать поправки в ряд законов. Это позволит выстроить четкую систему взаимоотношений участников рынка.

По данным пресс-службы, одним из важнейших направлений является разработка системы контроля, например, оборудование мусоровозов датчиками ГЛОНАСС, организация весового контроля и видеомониторинга. Благодаря этому можно будет отследить потоки отходов из Москвы в Московскую область и не допустить образования несанкционированных свалок.

"Сегодня есть реальная возможность вовлечь в оборот до 90% ОССиГ, которые после переработки могут использоваться в дорожном строительстве. В результате существенно снизится нагрузка на подмосковные полигоны ТКО. В Подмосковье уже создана необходимая инфраструктура, которая включает 23 объекта, в том числе восемь предприятий по утилизации", — подчеркнул Коган.

Формирование системы обращения с ОССиГ особенно актуально из-за программы сноса старых зданий в Москве. Образовавшиеся отходы складируют в области, в том числе и на незаконных свалках. Министр сообщил, что совокупный ущерб, нанесенный окружающей среде свалками ОССиГ, составил почти 3,5 миллиарда рублей.