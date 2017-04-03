Москва и Подмосковье создадут систему обращения с отходами строительства

Так, ведомства создали рабочую группу по формированию системы обращения с отходами строительства, сноса и грунтов (ОССиГ), которой предстоит решить несколько задач. Цель проекта — максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и снижение нагрузки на объекты размещения ОССиГ, говорится в сообщении.
Кроме того, по словам министра, необходимо синхронизировать отраслевые базы данных Москвы и Подмосковья и разработать поправки в ряд законов. Это позволит выстроить четкую систему взаимоотношений участников рынка.
По данным пресс-службы, одним из важнейших направлений является разработка системы контроля, например, оборудование мусоровозов датчиками ГЛОНАСС, организация весового контроля и видеомониторинга. Благодаря этому можно будет отследить потоки отходов из Москвы в Московскую область и не допустить образования несанкционированных свалок.
Формирование системы обращения с ОССиГ особенно актуально из-за программы сноса старых зданий в Москве. Образовавшиеся отходы складируют в области, в том числе и на незаконных свалках. Министр сообщил, что совокупный ущерб, нанесенный окружающей среде свалками ОССиГ, составил почти 3,5 миллиарда рублей.