Иванов: надеюсь, что внимание к экологии сохранится и после Года экологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов выразил надежду, что внимание к вопросам экологии будет сохраняться на том же уровне, что и в Год экологии.

"Конечно, все экологические проблемы мы за год не решим, я всегда об этом говорю. Мы только начнем движение вперед в правильном направлении. Вне зависимости от того, существует оргкомитет Года экологии или его не существует, я искренне надеюсь, что внимание к вопросам экологии, природоохраны сохранится на том же уровне и в 2018-м, и в 2019-м, и в 2026 году", — сказал он.

Напомним, что 2017 год объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий.