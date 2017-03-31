Солхейм: РФ нужно как можно скорее ратифицировать климатическое соглашение

России необходимо ратифицировать климатическое соглашение как можно скорее, считает исполнительный директор программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Эрик Солхейм, передает RT.

"Мы хотим, чтобы Россия ратифицировала соглашение, сделала это как можно быстрее и стремилась строить свою экономику за счет чистых технологий", — заявил он.

Документ был подписан Российской Федерацией, но его ратификация отложена на неопределенный срок. Соглашение направлено на снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. Его разработчики уверены, что такие меры позволят не допустить глобального потепления на планете.

По словам Солхейма, Россия причинит себе большой вред, если не сделает этого. "Если вы не займетесь этим, то вы проиграете соревнование и не сможете участвовать в технологической эстафете будущего, потому что США, Китай, Германия займут все рынки", — отметил он.

При этом исполнительный директор ЮНЕП добавил, что вопрос заботы об экологии касается всех стран и только сообща можно добиться значительного результата.