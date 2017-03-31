Тляратинский заказник расширяют ради леопардов

Общая площадь особо-охраняемой природной территории может увеличиться настолько, что станет крупнейшей на Кавказе.

Расширение границ заказника обсудили на встрече в Республике Дагестан руководство регионального министерства природных ресурсов, представители Всемирного фонда дикой природы в России, дирекции заповедника "Дагестанский", научной общественности и жители некоторых горных районов.

В ближайшие годы на территорию заказника планируют выпустить переднеазиатского леопарда. Однако ученые считают такое возможным лишь при увеличении численности диких копытных животных, которые служат кормом для редкого хищника.

По мнению специалистов, поголовье увеличивается там, где стадо чувствует себя в безопасности, а значит, на заповедной территории, где вмешательство человека сведено к нулю.

Площадь заказника увеличится за счет поглощения других ООПТ Дагестана. Используя спутниковые фотографии местности и данные земельного кадастра, специалисты постарались вывести за пределы будущей заповедной территории все земли, где когда- либо велась или ведется хозяйственная деятельность.