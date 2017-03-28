ОНФ в Алтайском крае взял на контроль учет численности диких животных

ОНФ в Алтайском крае взял на особый контроль учет численности и меры по охране диких животных, сообщает официальный сайт организации. В региональное отделение Общероссийского народного фронта регулярно поступают обращения по проблемам охраны животного мира.

В связи с этим общественники инициировали проверку реальной численности копытных животных в охотничьих угодьях Алтайского края совместно с региональным министерством природных ресурсов и экологии.

"Достоверность учетных данных некоторых охотпользователей давно вызывает сомнения у экспертов и неравнодушной общественности. Не получается ли так, что поголовье зверей на бумаге не соответствует тому, что на самом деле есть в природе? А ведь без точного определения численности невозможно установить разумные квоты изъятия, не влекущие истощения природных ресурсов", – отметил координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков.

Активистами ОНФ и руководством минприроды Алтайского края проведены рейдовые мероприятия по установлению реальной численности копытных животных в Косихинском, Кытмановском, Тогульском и Заринском районах. Контрольные учеты проводились как наземным способом, так и с использованием авиационной техники, что позволяет получить объективную картину количества и распределения охотничьих ресурсов.