ОНФ предлагает создать ресурс для контроля за размещением мусорных объектов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт предлагает Минприроды РФ, руководству российских регионов и профильных научных организаций создать единую онлайн-карту с обозначением участков, на которых возможно размещение мусорных объектов и на которых это строго запрещено. Об этом говорится в сообщении на портале движения.

Основой для такой карты должны стать научные исследования Института водных проблем Российской академии наук, отметил модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов.

"Одной из основных опасностей полигонов твердых коммунальных отходов и других мусорных объектов является то, что отходы и продукты их распада могут попасть в источники питьевого водоснабжения, что приведет к их заражению. Это не только реки, ручьи и болота, но и грунтовые воды, которые проходят в непосредственной близости от поверхности, например в отработанных песчаных карьерах", — сказал Миронов.

Он подчеркнул, что решение о размещении мусорного объекта часто принимается без учета не только мнения граждан, но и гидрологических особенностей территорий.

Для системного решения этой проблемы на федеральном уровне Минприроды РФ совместно с Институтом водных проблем РАН и региональными органами власти должны сформировать единую карту, на которой были бы отмечены территории как подходящие, так и неприемлемые для создания мусорных объектов.

"Учет данных этой карты должен стать обязательным при принятии решения о создании нового мусорного объекта и внесении его в государственный реестр объектов размещения отходов. Соответствующее обращение о создании такой карты мы направим в Минприроды России", — резюмировал Миронов.