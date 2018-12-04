В Воронежской области построят 16 мусоросортировочных комплексов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Воронежской области за счет федеральной субсидии планируется построить 16 мусоросортировочных комплексов. Как сообщает "Коммерсант", это следует из сообщения облправительства.

Как отметил в ходе совещания в облправительстве руководитель департамента природных ресурсов и экологии Алексей Карякин, новые комплексы позволят снизить объемы размещаемых отходов на полигоны ТКО более чем на 581 тысячу тонн ежегодно.

Карякин сообщил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию комплексы в Богучарском и Острогожском районах.

Общая стоимость строительства 16 комплексов, по словам руководителя департамента, может составить около 1 миллиарда рублей.